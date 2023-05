Des recherches en cours en Chartreuse pour retrouver un traileur disparu

Ce mardi matin, les recherches se poursuivaient par voie terrestre, le plafond nuageux empêchant l'hélicoptère de survoler la zone. Une quinzaine de secouristes du PGHM (Peloton de gendarmerie de haute-montagne) de l'Isère ainsi que des proches du traileur explorent à pied une large zone autour du Grand Som (2 026 mètres) et du Petit Som où le coureur projetait d'effectuer une boucle. Ce coureur expérimenté âgé de 30 ans est vraisemblablement parti dimanche de Saint-Pierre-de-Chartreuse en début d'après-midi avec l'intention d'effectuer un parcours dans le secteur du Grand Som. Son téléphone portable a effectivement borné près du Grand Som et sa voiture a été retrouvée sur le parking de la Correrie, le Musée de la Grande Chartreuse (à Saint-Pierre-de-Chartreuse), au départ de la randonnée. Les recherches menées ce lundi en fin de journée, par hélicoptère et au sol, n'ont pas permis de le localiser. Elles se poursuivent donc ce mardi.

