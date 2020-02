Des recherches en cours pour tenter de retrouver une femme dépressive en Chalosse

Une dizaine de gendarmes de la compagnie de Dax et un hélicoptère mobilisés dans le secteur de Montfort et Hinx, ce dimanche 23 février, pour retrouver une femme dépressive.

Les gendarmes de la compagnie de Dax et un hélicoptère tournent depuis 15h, ce dimanche 23 février, pour retrouver une femme qui souffre de dépression. La mère de famille est sortie de chez elle dans la matinée pour aller chercher son traitement pour la dépression à la pharmacie. Elle n'est pas rentrée depuis, son mari a alerté les gendarmes qui ont tout de suite lancé les recherches, vu le profil de la maman.

Cette femme a été géolocalisée grâce à son téléphone, elle circulerait dans le secteur de Montfort-en-Chalosse et d'Hinx à bord de sa voiture, une Peugeot 207 blanche. Cinq patrouilles et un hélicoptère sont à pied d'oeuvre pour la retrouver. Les recherches seront interrompues à la tombée de la nuit et un appel à témoin sera émis par la gendarmerie si elle n'est pas retrouvée d'ici-là.