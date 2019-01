Des recherches à Brest et en mer pour tenter de retrouver un jeune porté disparu

Les recherches ont eu lieu dans la rade de Brest et jusqu'à Sein et Ouessant après la disparition de Raphaël alors qu'il sortait de discothèque sur le port de Brest

Brest, France

Vendredi 18 janvier, 5h30 du matin : c'est la dernière fois que Raphaël a donné signe de vie. Alors qu'il sortait du One Club, une boite de nuit située sur le port du Château à Brest, il a tenté d'appeler un de ses amis. "Depuis, personne ne l'a vu, il ne répond plus au téléphone" témoigne cet ami d'enfance, Luka, originaire, tout comme Raphaël, de l'île de Sein.

Recherches en Rade de Brest et jusqu'à Sein et Molène

Inquiet, Luka se rend alors au commissariat, ce samedi, pour signaler la disparition. La police de Brest prend l'affaire au sérieux, et a engagé des recherches importantes ce dimanche matin. Des plongeurs ont sondé les eaux du port du château, en vain. Envisageant la possibilité que Raphaël ait pris un bateau en pleine nuit, des secours se sont déployés en mer, dans la rade de Brest et aux alentours, jusqu'aux îles de Molène et Sein. Objectif : repérer une éventuelle embarcation avec à son bord une personne en difficulté. Une vedette des pompiers, deux embarcations des SNSM de Camaret et de Douarnenez et l'hélicopère Dragon 29 de la sécurité civile. Mais aucune trace de Raphaël, les opérations ont été interrompues vers 15h30.

Appel à témoins sur les réseaux sociaux

Les amis et la famille de Raphaël ont lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Toute personne ayant des renseignements ou ayant passé la soirée de jeudi avec Raphaël est invitée à contacter le commissariat de Brest.