Des réfugiées ukrainiennes diplômées dans la Drôme

Elles ont fui la guerre en Ukraine et quelques mois après, elles parlent français. Les formations à l'apprentissage de la langue financées par Pôle Emploi commencent à porter leur fruit pour les réfugiés. Le 17 novembre, 13 ukrainiennes ont reçu un diplôme de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Drôme, attestant un niveau de français allant de A2 (débutant +) à B1 (locuteur indépendant). Il a fallu 300 heures pour en arriver là.

Le plus difficile c'est le masculin et féminin - Darina

Originaire de l'oblast de Mykolaïv, au sud de l'Ukraine, Darina a obtenu un niveau B1. Arrivée en France avec sa cousine et sa sœur, elle parvient maintenant à formuler des phrases, évidemment encore hésitantes tant l'ukrainien et le russe sont éloignés du français. "Quand elles sont arrivées, c'était un peu la panique", témoigne Christine Roesger, chargée de mission au centre d'apprentissage de la langue de la CCI. Heureusement, une professeure parlant le russe a pu faciliter les échanges, "et puis c'était mimes, utilisation des applications de traduction sur les téléphones", se souvient Christine Roesger. Au-delà de ces difficultés structurelles, les élèves étaient évidemment fragiles psychologiquement. "Parfois, elles recevaient des mauvaises nouvelles, elles étaient affectées en classe", explique François Fargier, un des professeurs, désormais fier de ce groupe "très travailleur".

Forte demande pour employer les réfugiées

Les stagiaires (on ne dit pas étudiantes, vu qu'il s'agit d'adultes) de la CCI ont donc reçu un diplôme. D'autres, une quinzaine, sont formées par l'Institut de Formation Rhône-Alpes (IFRA). Certaines vont continuer les cours de français, d'autres entamer des formations à certains métiers. "Maintenant je veux prendre des cours pour conduire, et puis travailler, peut-être dans la banque, c'est dans ce secteur que je travaillais en Ukraine", explique Darina. "De l'argent pour vous former, il y en a", dit au groupe Lydia Vieira, responsable formation pour Pôle Emploi dans la Drôme, et d'ajouter, "on a des entreprises qui sollicitent les réfugiés, notamment le sanitaire et social, l'industrie agroalimentaire, la maroquinerie".