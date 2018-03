Reims, France

"Ce crime me rappelle la guerre. J'étais petite, mes parents ont caché des Juifs à l'époque, c'était mon premier secret". Très émue, Suzanne s'appuie sur sa canne. Etre présente pour cet hommage était une évidence pour elle : "Moi je suis catholique, mais toutes les religions sont concernées".

Ce mercredi soir à Reims, une centaine de personnes se sont rassemblées au square des victimes de la Gestapo . Un rassemblement à l'appel de la LICRA , la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme. Il y a eu une courte prise de parole puis une minute de silence. Toutes ces personnes sont venues pour témoigner de leur combat contre l'antisémitisme et le racisme encore très présent aujourd'hui.

Témoignages des personnes présentes au rassemblement de Reims en mémoire de Mireille Knoll

Dans la foule ce mercredi soir, Claude Sécroun, le président de la LICRA. Pour lui "l'antisémitisme tue encore aujourd'hui mais le fait de se rassembler montre peut être qu'il y a une prise de conscience, que la France se réveille."

Les politiques ont également appelé au rassemblement. Signe de récupération diront certain mais envie aussi de faire bouger les choses diront d'autres.

Viviane a tenu à venir à ce rassemblement. Elle est de confession juive et trouve qu'aujourd'hui "il y a des bruits de haine partout et ça ne me va pas du tout et tout cela n'est pas forcément antisémite, c'est anti - beaucoup de choses- il y a vraiment une colère ambiante qui fait que les gens ne savent plus très bien où ils en sont et ils se raccrochent à des réflexes primaires de haine et de rejet".

Vendredi dernier, Mireille Knoll, octogénaire juive a été retrouvée morte dans son appartement parisien, lardée de coups de couteaux et en partie carbonisée. La justice a en effet retenu le caractère antisémite du meurtre, parce que les deux présumés agresseurs savaient que Mireille Knoll était juive. Ils ont été mis en examen et écroués. Une marche blanche a réunie plusieurs milliers de personnes à Paris ce mercredi également