Des renforts attendus en Italie pour rechercher le randonneur français disparu

Cela fait maintenant plus de huit jours que Simon Gautier, un étudiant français de 27 ans qui vit à Rome, a disparu lors d'une randonnée près de Policastro, à presque 200 kilomètres au sud de Naples. Alors que sa mère a lancé un appel à l'aide, des renforts sont attendus pour aider les secours dans leurs recherches.

Des secours alpins attendus, la zone de recherches resserrée

Ce samedi, les secouristes qui se trouvent dans la zone de recherche attendent des renforts et des nouvelles données géographiques. "Les recherches ont repris ce matin à 6h et de nouvelles équipes de secours alpin doivent arriver", a déclaré à l'AFP un responsable des forces de l'ordre. "Nous attendons aussi dans la journée de nouvelles données pour essayer de resserrer la zone de recherches, qui est très vaste". Elle s'étend en effet sur 140 km2 pour le moment, et déborde en Calabre.

La localisation du téléphone de Simon Gautier, qui a été coupé, n'a pas pu être établie. Vendredi 9 août, vers 9h du matin, Simon Gautier a appelé les secours avec son téléphone portable, et leur a laissé ce message : "Je suis tombé dans une falaise, j'ai les jambes cassées, aidez-moi, je vois la mer mais je ne sais pas où je suis." Les recherches n'ont démarré qu'à la nuit tombée, et un hélicoptère aurait ensuite été dépêché sur place samedi matin, un délai jugé très long par de nombreux médias italiens.

Il aurait des vivres pour quinze jours

Sur les réseaux sociaux, Héloïse Grégoire, l'une de ses amis présente sur place pour les recherches, a annoncé que les enquêteurs avaient maintenant "la certitude" que le randonneur était parti avec des réserves de vivres et de l'eau qui pourraient lui permettre de survivre "plus de 15 jours".

Hélicoptères, drones, spéléologues et moyens en mer

Une source du Quai d'Orsay a indiqué à l'AFP que la France suivait de près les efforts déployés par les autorités italiennes pour retrouver la trace du jeune homme. Les autorités italiennes "déploient d'importants moyens matériels et humains, qui sont renforcés, afin de retrouver Simon Gautier dans une zone étendue et difficile d'accès", a précisé cette personne. Cela passe par "des survols par hélicoptère et drones, le recours à des équipes de spéléologues, la mobilisation de volontaires, et de la reconnaissance depuis la mer".

Les recherches se poursuivent dans le sud de l'Italie pour tenter de retrouver Simon Gautier. © AFP - Soccorso Alpino e Speleologico italiano