Des renforts de magistrats pour le tribunal judiciaire de Toulouse

Après les paroles, les actes. Le ministre de la Justice a fait plusieurs annonces ces dernières semaines, la dernière ce mardi 28 février : le recrutement de deux assistants-juristes à la rentrée prochaine au tribunal judiciaire de Toulouse. Des postes qui s'ajoutent aux six juges supplémentaires précédemment annoncés.

Moyens humains toujours insuffisants

Ces recrutements sont salués par le président du tribunal toulousain Xavier Pavageau, mais il espère que ce n'est qu'un début : "je me réjouis car je suis d'un naturel optimiste mais nous prenons cela comme un premier pas satisfaisant; il ne faut certainement pas dire que le chemin est terminé. Le Garde des Sceaux a pris l'engagement de 1500 magistrats en France, donc les plus six en septembre appellent d'autres arrivées en 2024, 2025 etc..."

Ces annonces, le président du tribunal s'en réjouit, mais cela ne suffira pas pour Xavier Pavageau : "quand on dit qu'on va recruter des juges c'est comme si on se contentait de recruter des médecins sans infirmières, le tribunal ne marchera que si des greffiers sont recrutés en conséquence, pour six nouveaux juges il faut au moins plus d'une quinzaine de greffiers pour les accompagner. Donc nous sommes dans l'attente de ces arrivées pour pouvoir dire en septembre que nous avons une bouffée d'oxygène et que nous pouvons démarrer convenablement.

Le tribunal judiciaire de Toulouse compte actuellement compte 75 juges, d'après son président il en faudrait 35 de plus pour fonctionner convenablement, c'est-à-dire 110 juges au total.