Des renforts de police bientôt déployés dans les transports en commun à Rouen et au Havre

Des policiers supplémentaires dans les transports en commun. A bientôt deux ans du début des jeux olympiques et paralympiques de Paris, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé, ce mercredi 23 novembre, un renforcement de la présence policière dans les transports.

Jusqu'à 90 policiers dans les transports

Rouen "accueillera un des huit nouveaux services interdépartementaux de sécurité publique des transports en commun (SISTC), avec un effectif annoncé entre 60 et 90 policiers", indique la préfecture de la Seine-Maritime dans un communiqué. Ce nouveau service s'ajoute aux trois déjà existant à Marseille, Lille et Lyon. Ces policiers interviendront dans les gares et des stations "aux horaires où la délinquance est la plus forte" mais aussi lors des pics d'affluence.

Le Havre, se verra de son côté doté d’une nouvelle brigade de sécurisation des transports en commun (BSTC), comprenant entre 10 et 20 policiers.

Ces renforts seront progressivement mis en place jusqu’au printemps 2024, afin d'être prêt pour le début des jeux olympiques et paralympiques de Paris.