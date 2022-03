Les marins STC de la Méridionale et de Corsica Linea bloquent un navire de la Corsica Ferries dans lequel se trouveraient des renforts de CRS. Les forces de l'ordre sont appelées à grossir les rangs des effectifs déjà sur place et mobilisées après l'agression Yvan Colonna mercredi dernier.

Des renforts de police et des passagers bloqués dans le golfe d'Ajaccio

Les marins STC de la Méridionale et de Corsica Linea empêchent un navire de la Corsica Ferries de se mettre à quai

Ils sont une trentaine de marins STC sur le port d'Ajaccio. Ils ont pris place au petit matin sur la jetée des Capucins. Et leurs banderoles confirment leurs intentions : ils n'entendent pas laisser accoster le navire de la Corsica Ferries qui compte à son bord des renforts de CRS et un peu plus de 200 passagers.

Impossible pour le bateau jaune de se positionner à quai. Il est à l'ancre dans le golfe d'Ajaccio. Et pourrait le rester une bonne partie de la journée.

Sur les quais, les marins l'attestent : ce navire ne touchera pas terre, pas plus à Ajaccio que dans un autre port de l'île.

L'action de la matinée intervient 48 heures avant la grande mobilisation de la famille nationaliste prévue ce dimanche après-midi à Corte. La manifestation mise en oeuvre par les organisations syndicales étudiantes se voudra unitaire et populaire.

