Des renforts très attendus au sein des tribunaux judiciaires de la cour d'appel d'Orléans

Le garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti, l’avait dévoilé le 31 août dernier, c’est désormais officiel, la cour d’appel d’Orléans va recevoir des renforts en termes de magistrats et greffiers. Ces postes supplémentaires vont être déployés d'ici 2027 auprès des tribunaux judiciaires d’Orléans, Montargis, Tours et Blois. Par ailleurs à Orléans, une réflexion est en cours pour la construction d'un nouveau bâtiment qui pourrait accueillir une partie du contentieux de l'actuel palais de justice.

ⓘ Publicité

Le monde de la justice (magistrats, greffiers, avocats) criait depuis plusieurs années sa souffrance par manque de moyens , le ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti vient de répondre en partie à ses doléances avec la création de postes supplémentaires d'ici 2027. La cour d'appel d'Orléans a officiellement reçu sa dotation, elle sera de 32 magistrats et 44 greffiers. Dans le détail, 10 magistrats vont compenser des postes actuellement vacants, 22 seront sur des créations de postes. Pour les greffiers, 25 seront sur des postes vacants et 19 sur des affectations nettes de postes.

Des déficits à combler au tribunal de Montargis

Pour Denis Chausserie-Laprée, procureur général près la cour d'appel d'Orléans "c'est sans doute pas suffisant pour offrir des conditions professionnelles satisfaisantes et améliorer de manière durable et significative la qualité du service public de la justice mais c'est un très bel effort qui est fait". Le haut magistrat estime "qu'il y a encore un effort à faire contenu du point de départ et des retards pris les années précédentes". La cour d’appel d’Orléans va désormais arbitrer elle-même la répartition de ces nouveaux postes avec une attention toute particulière pour le tribunal judiciaire de Montargis "avec clairement un déficit de greffiers" précise Denis Chausserie-Laprée "dans une partie du Loiret qui connait des difficultés sociales réelles".

Le nouvel accueil du palais de justice d'Orléans © Radio France - Christophe Dupuy

Un nouveau bâtiment à l'étude près de la gare d'Orléans

En marge de ces futures arrivées, le palais de justice d'Orléans en a profité pour dépoussiérer les conditions d'accueil du public. Outre l’accueil général qui a été entièrement rénové avec désormais cinq bureaux personnalisés pour recevoir le justiciable, trois nouveaux lieux ont été créés. Un bureau d’aide aux victimes, une permanence d’accès au droit et un bureau d’exécution des peines pour payer par exemple son amende à la sortie de l’audience, ont vu le jour. Malgré ces travaux, faute de place, le palais de justice étant devenu trop petit, une plus large réflexion est en cours pour délocaliser une partie du contentieux. "Nous allons demander au ministère véritablement la création d'un nouveau bâtiment qui permettrait d'avoir d'un côté la cour d'appel et de l'autre le tribunal judiciaire" indique Julien Simon-Delcros. "Une emprise près de la gare d'Orléans est actuellement à l’étude avec la mairie" a confié le président du tribunal judiciaire d'Orléans à France Bleu Orléans.