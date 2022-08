Des réserves d'eau saccagées dans le Sud Vendée

Le préfet de Vendée condamne des actes illégaux et demande un renfort des patrouilles autour des réserves d'eau. Lundi soir les bâches recouvrant 2 grandes bassines à Nalliers et Pouillé dans le sud du département ont été déchirées.

Le préfet de Vendée condamne des actes illégaux et demande un renfort des patrouilles autour des réserves d'eau. Lundi soir les bâches recouvrant 2 grandes bassines à Nalliers et Pouillé près de Fontenay-le-Comte, dans le sud du département, ont été déchirées. Une enquête a été confiée au parquet de La Roche-sur-Yon. Le député Renaissance du secteur Pierre Henriet a également vivement condamné ces agissements: "Il y avait notamment dans la réserve de Pouillé un niveau d'eau à 55 % rempli, ce qui va voir des conséquences sur la biodiversité et sur la production agricoles des exploitations de ce secteur". Pour le député du Sud Vendée les études scientifiques ont montré l'utilité de ces bassines dénoncées par certaines écologistes: "Je ne crois pas que c'est avec ce type de méthode en allant saccager ces investissements lourds financièrement que nous arriverons à parler de manière correcte et sereine de la gestion de l'eau".