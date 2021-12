Coronavirus : des restaurateurs biarrots qui n'avaient pas respecté la fermeture relaxés par la justice

Les gérants de "la Compagnie des P'tits Poulets" ont été relaxés ce mardi 14 décembre par le tribunal judiciaire de Bayonne. Ces restaurateurs biarrots étaient poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui pour avoir servi le 1er février 2021 une vingtaine de clients qui s'étaient assis à l'intérieur et sans masque, alors que les restaurants n'étaient autorisés qu'à faire de la vente à emporter.

A l'audience, le mardi 30 novembre, les avocats de la défense avaient plaidé la nullité de la qualification. Pour eux, les faits ne constituaient pas un risque imminent de mort immédiate, et donc une mise en danger de la vie d'autrui. Des arguments finalement suivis par la procureure de la République qui avait abandonné les poursuites publiques, reconnaissant que la qualification de "mise en danger d’autrui" appliquée au moment des faits n’était effectivement pas valable.

Le restaurateur biarrot avait été placé en garde à vue après que les forces de l'ordre aient effectué un contrôle dans l'établissement. Pour ses avocats, le ministère public a tenté de "faire un exemple pour toute la profession".

Le tribunal de Bayonne est un des seuls à dire non, il y a une relaxe et on ne peut pas utiliser cette infraction (de mise en danger d'autrui) — Maitre Jean-François Paulsen, avocat de la défense