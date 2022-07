Des restrictions d'eau potable pour 26 communes des Pyrénées-Atlantiques à cause de la sécheresse

Autre conséquence de la sécheresse qui frappe le territoire : l'usage d'eau potable est désormais réglementé dans 20 communes du Pays Basque et six communes en Béarn dans le secteur d'Orthez. Il est interdit d'arroser son jardin ou encore de laver sa voiture ou de remplir sa piscine.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques annonce ce mardi de nouvelles mesures liées au phénomène de sécheresse actuel. L'usage d'eau potable est soumis à des restrictions dans 26 communes du département, 20 au Pays Basque et six en Béarn. il est écrit dans l'arrêté qu'il y a "une trop forte consommation d’eau potable à l’égard des ressources disponibles, compte tenu du niveau des nappes et des cours d’eau."

Sur ces communes, il est donc interdit d'arroser les jardins potagers, les massifs de fleurs, les terrains de sports, entre 8h et 20h. Interdiction totale d'arrosage des pelouses et des espaces verts. Le lavage des véhicules est proscrit sauf avec du matériel haute pression ou avec un système de recyclage de l’eau. Enfin vous n'avez pas le droit non plus de remplir une piscine et d'alimenter des fontaines.

Les communes concernées en Béarn

Orthez

Laà-Mondrans

Lanneplaà

Loubieng

Ozenx-Montestrucq

Salles-Mongiscard

Les communes concernées au Pays Basque