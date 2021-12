Des restrictions de circulation en Isère face à un nouvel épisode de neige

Un nouvel épisode de neige à moyenne, voire basse altitude, provoque des mises en place de restrictions de circulation pour les poids-lourds en Isère, de 20h ce mardi et pour une durée indéterminée.

Face à un nouvel épisode neigeux qui doit intervenir à partir de ce mardi soir, le préfecture de l'Isère interdit la circulation des poids-lourds de 7,5 tonnes et plus, de 20h ce mardi soir et jusqu'à nouvel ordre, sur les axes suivants :

L’Autoroute 51 (Varces - col du Fa

La RN 85 (rampe de Laffrey et entre les communes de Vizille et La Mure)

La RD 529 entre Jarrie et La Mure

La RD 1075 entre Vif et Col de Lus-la-Croix-Haute

Par ailleurs la préfecture "appelle à la plus grande vigilance au regard des conditions météorologiques qui peuvent évoluer durant la nuit sur tout le département"

et rappelle que "les équipements spéciaux de conduite sur neige (pneus neige) sont obligatoires depuis le 1er novembre sur certains axes du département".