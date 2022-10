Des retraités escroqués de 300.000 euros : une aide à domicile condamnée à un an de prison ferme

C'est une escroquerie de grande ampleur qui a été jugée par le tribunal correctionnel de Laval ce jeudi 13 octobre. Une aide à domicile mayennaise a été condamnée à trois ans de prison dont deux avec sursis. La peine d'un an de prison ferme est susceptible d'être aménagée selon son avocat. Cette femme, aujourd'hui âgée de 68 ans, avait vidé les comptes bancaires de personnes âgées et fragiles dont elle s'occupait entre 2009 et 2016. Le préjudice est absolument incroyable : 300.000 euros ! La justice l'a également condamnée à indemniser les victimes. L'ex-assistante à domicile a interdiction d'exercer dans ce secteur d'activité pendant 5 ans.

