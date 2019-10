Haute-Vienne : perdus après être partis aux champignons, deux retraités retrouvés par les gendarmes à Meuzac

Meuzac, France

Avec les portables, cela arrive moins souvent que par le passé. Mais même équipé d'un téléphone cellulaire, se perdre en forêt est toujours un risque. C'est ce que viennent d'apprendre deux retraités de 76 et 80 ans. Ils étaient partis aux champignons ce jeudi dans une foret située près de la commune de Meuzac. Mais ils se sont perdus. S'ils n'ont pas réussi à activer le GPS de leur téléphone pour aider les gendarmes à les retrouver rapidement, ils ont quand même pu joindre les secours. Avec l'appui d'un hélicoptère et d'une équipe cynophile, les gendarmes les ont retrouvés après une heure de recherche. Ils sont sains et saufs.