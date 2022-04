Des rideaux de douches dans les isoloirs Alsaciens

Non, ce n’est pas une méthode ludique pour inciter les plus jeunes à se déplacer aux urnes pour le 1er tour de la présidentielle, mais une véritable situation à laquelle sont confrontées certaines mairies Alsaciennes.

Problèmes d’approvisionnement

En raison de problème d’approvisionnement de rideaux « classiques » - ces bouts de tissus qui permettent aux votants d’être cachés dans l’isoloir - et face au manque de temps avant le 10 avril, certaines municipalités Alsaciennes n’ont pas le choix, elles installeront des rideaux de douches !

« L’entreprise qui fournit ce modèle unique de rideaux en tissus rencontre actuellement des problèmes d’approvisionnement raconte cet édile du Nord de l’Alsace. Nous l’avons appris avant-hier, et d’ici au 1er tour, nous n’aurons pas le temps de nous faire livrer ».

Voter comme aller prendre sa douche.

Navré de la situation, mais très attaché à l’anonymat du vote - et pour que chaque citoyen puisse exprimer son choix - ce maire du Sundgau a alors proposé l’idée de rideaux de douches pour remplacer le tissu.

« On en a tous à la maison (des rideaux de douches), et d’un point de vue pratique, les boucles sont déjà installées aux extrémités du rideau" explique-t-il. Et de compléter : "en 2-3 coups de ciseaux, et en respectant les dimensions officielles (1m75 de haut minimum, pour 1m40 de large maximum) le tour est joué.

Faute de tissus, les rideaux de douche serviront d'isoloir dans les bureaux de votes d'Alsace © Getty - Jamesmcq24

Avec l’aide de nombreux adjoints, et grâce à la générosité des citoyens, les isoloirs Alsaciens devraient être en capacité d’ouvrir (et de refermer) leurs rideaux le 10 avril prochain, pour le 1er tour de l’élection présidentielle.

D’ici au second tour, les véritables rideaux en tissus seront normalement installés.

« On hésite à mettre du gel douche et un shampoing dans l’isoloir pour s’amuser de la situation » ajoute ce maire d’une commune du Ried. Auquel cas, en plus de votre stylo, pensez à votre serviette !