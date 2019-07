Des saccages en série dans la petite ville de Quelaines-Saint-Gault

Depuis un mois, les 2.000 habitants de la commune de Quelaines-Saint-Gault, près de Cossé-le-Vivien, subissent des saccages en série. Rien que cette semaine, le boucher et la maison d'assistantes maternelles ont été visés. Des commerces ont de nouveau reçu de la visite la nuit dernière.

Quelaines-Saint-Gault, France

Petite commune mais gros problèmes. Que se passe-t-il au Sud de Laval, dans la petite commune de Quelaines-Saint-Gault, pourtant calme d'habitude ? Depuis un mois, des habitants, des commerces et la mairie subissent des dégradations et des vols. La gendarmerie enquête. Rien ne dit pour l'heure que les événements sont liés mais les habitants sont exaspérés...

Un préjudice de 7.000 euros pour le boucher

Ça sent le propre dans les locaux de la maison d'assistantes maternelles (MAM) Le Monde des p'tits lutins dans le centre-bourg de Quelaines-Saint-Gault. L'odeur d'un nettoyage approfondi du sol au plafond après les dégradations commises dans la nuit de jeudi à vendredi. L'intégralité du frigidaire a été projeté au sol et sur les murs, les lits renversés, les photos des enfants accueillis arrachées. Une carte bleue et un chéquier ont été volés.

Laetitia Pottier, la présidente de la MAM, a les larmes qui montent en repensant au matin où elle découvre les dégâts : "C'était vraiment le plaisir de détruire. Je suis encore sous le choc. Je suis en colère en fait. Quel plaisir ont-ils de détruire la vie des autres ? Maintenant j'ai peur d'aller travailler".

Le ou les auteurs de ces dégradations n'ont pas encore été retrouvés mais les gendarmes sont venus faire les constations d'usage. "Ils ont été très méticuleux", précise Laetitia Pottier. Il faut dire que les enquêteurs se sont déplacés trois jours auparavant sur le trottoir d'en face, dans la boucherie d'Adrien Delaulne.

"Ça faisait une semaine que nous étions propriétaires, ça fait chier", Adrien Delaulne, boucher

Dans la nuit du 14 juillet, la porte automatique du commerce a été brisée et l'intérieur vandalisé. "Ils [le ou les auteurs] ont volé de la viande dans les frigos, explique le boucher. Ils ont cassé tout ce qu'il y avait dans le labo pour chercher de l'argent. Avec ma femme, on a passé toute la journée le lendemain à ranger."

Le montant du préjudice est élevé : 5.000 euros pour le changement de la porte automatique et 2.000 euros pour la viande volée. Le couple de bouchers, installé dans la commune depuis trois ans, était devenu propriétaire de leur local une semaine seulement auparavant.

Des dégradations continues depuis un mois

Les enquêteurs pour le moment poursuivent leurs investigations. Rien ne dit pour le moment que les événements sont liés.

La situation dure cependant depuis un mois comme le confie le maire de la commune, Laurent Lefèvre. "Nous avons pas mal de dégradation gratuites. Nous avons des tables et des chaises jetées dans le plan d'eau. Des jeux de la maison des loisirs sont abîmés. C'est quasiment quotidien", raconte-t-il.

La commune a pourtant signé avec la gendarmerie un dispositif de participation citoyenne qui permet en principe contre les incivilités : "C'est le cas depuis le mois de novembre. Six personnes sont référents sur Quelaines et sont en contact avec la gendarmerie quand elles voient des choses anormales. Pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits".

Encore la nuit dernière, trois commerces ont subi des tentatives d'intrusion.