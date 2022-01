Des sachets de cannabis estampillés "Haribeuh" saisis à Sorgues

Les sachets "Haribeuh" contiennent bien du cannabis, et pas des bonbons.

Des petits sachets en plastique estampillés "Haribeuh" et remplis de cannabis avec cette formule publicitaire empruntée à la célèbre marque de bonbons : "Haribeuh, c'est beau la vie, y'a de la weed et du teuchi"... Le peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie d'Avignon a mené plusieurs opérations anti-drogue dans la cité des Griffons à Sorgues.

Et les gendarmes sont tombés sur ces dizaines de sachets de cannabis et s'en amusent sur leur page Facebook : "Haribeuh ce n'est pas bon à notre avis, ni pour les grands ni pour les petits". De la cocaïne et des centaines d'euros en liquide ont aussi été saisis lors de cette opération.

Les sachets ont été saisis par les gendarmes à Sorgues. - © Gendarmerie de Vaucluse