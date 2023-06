Des sacs de drogues découverts au large des côtes du Calvados

Plus de 2 tonnes de cocaïne ont été retrouvées échouées cet hiver sur les plages du Cotentin, ici à Réville

Un nouveau sac de drogues a été découvert au large des côtes du Calvados. Un sac qui aurait transporté de la cocaïne à été découvert au large de Port en Bessin. L'alerte a été donné par un pêcheur qui a repéré ce sac flottant a l'aide d'un bidon en plastique. Un premier sac avait déjà été repêché quelques jours plus tôt par un plaisancier à 20 kilomètres de là, au niveau de Ver-sur-Mer. A l'intérieur pas de drogue mais une balise GPS pour permettre très vraisemblablement aux trafiquants de suivre sa trace.

Des échouages qui ne sont pas sans rappeler ceux retrouvés cet hiver dans le Cotentin

Plus de deux tonnes de cocaïne s'étaient déjà échouées sur les côtes de la Manche . Echouages en trois temps sur une dizaine de jours en février et mars dernier sur la côté est du Cotentin et au niveau de la Hague. Des ballots de cocaïne étaient alors arrivés sur les plages, entraînant un tourisme d'un autre genre.

Pour l'heure, la justice n'établit pas de lien entre les sacs retrouvés dans le Calvados et ceux cet hiver dans la Manche.