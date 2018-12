Des salariés de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes gagnent aux prud'hommes

Ils avaient saisi les prud'hommes après avoir découvert des "fiches" d'évaluation secrètes. Elles évaluaient leurs "performances et potentiels". Après trois ans d'attente, les prud'hommes ont reconnu la faute de leur employeur.

France Télévisions, la Seine et le pont du Garigliano.

Clermont-Ferrand, France

Les faits remontent à 2015. Le syndicat FO révèle aux salariés qu'ils avaient fait l'objet d'un fichage à leur insu. Deux jours plus tard, les salariés recevaient dans leur casier une fiche les classant sous trois catégories : I pour insuffisant, C pour conforme aux attentes et B pour au-delà des attentes. L'ancienne direction de France Télévision s'est défendue en expliquant qu'il s'agissait d'une "revue de personnel destinée aux managers pour détecter les potentiels ou préparer les entretiens individuels".

Les salariés attendaient donc ce jugement depuis trois ans. Les prud'hommes viennent de reconnaître la faute de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Selon le conseil il y a eu de la part de la rédaction en chef une évaluation déloyale des compétences en opposition à l'entretien annuel des salariés.

Les salariés ont obtenu 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Certains salariés ont touché plus en raison du comportement des chefs de rédaction à leur égard. Le conseil a également jugé discriminatoire certaines décisions des cadres de France 3 Auvergne à l'encontre d'un salarié.

De son côté, la direction se dit étonnée par ces décisions. Elle envisage de faire appel.