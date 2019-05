Amiante : une "grande victoire "pour de premiers salariés de la cristallerie de Baccarat

Après six ans de procédure, trente salariés de la cristallerie de Baccarat en Meurthe-et-Moselle qui réclamaient un préjudice d'anxiété ont obtenu gain de cause devant la Cour de cassation. Il reste encore 420 dossiers devant la justice.

Baccarat, France

"C'est une grande victoire pour les salariés de la cristallerie de Baccarat" réagit Bernard Leclerc, le président de l'ADDEVA 54, Association de défense des victimes de l'amiante en Meurthe-et-Moselle à l'annonce de la décision ce jeudi 23 mai de la Cour de cassation.

Après six ans de procédure, trente salariés sur les 450 qui ont constitué un dossier devant la justice pour préjudice d'anxiété ont obtenu gain de cause. "Cette décision de la Cour confirme l'octroi des 13 000 euros par salarié" précise Bernard Leclerc qui accompagne les plaignants depuis le début devant le tribunal des prud'hommes, puis en appel et enfin devant la Cour de cassation.

Il reste encore devant la justice 420 dossiers similaires "la cristallerie va peut-être accepter de négocier maintenant, puisque le préjudice est clairement déterminé", déclare le responsable de l'ADDEVA 54.

Bernard Leclerc confirme que "plusieurs salariés de l'entreprise ont déclaré la maladie liée à l'exposition à l'amiante, et certains sont décédés".