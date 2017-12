Nancy, France

Derrière le prestige de la marque de luxe, se cachent aussi ces salariés qui durant plusieurs années affirment avoir été exposés à l’amiante lorsqu’ils travaillaient à la manufacture de Baccarat. Leur demande a été rejetée par le conseil des prudhommes de Nancy et c’est donc la cour d’appel qui décidera si oui ou non ils peuvent prétendre à ce préjudice. Depuis 2014, l'entreprise figure sur la liste officielle des établissements exposés à l'amiante entre 1949 et 1996 mais elle fait systématiquement appel des requêtes expliquant que toutes les dispositions ont été prises dès lors que l’amiante fut interdite en 1996.

Mon père est mort à 59 ans, il n'a pas pu profiter de sa retraite, la fille d'une victime de l'amiante

Hier jeudi, lors de l’audience, 200 salariés et leur famille ont fait le déplacement à Nancy pour soutenir les plaignants, parmi eux, la fille d'un couple, salarié de la manufacture de Baccarat. Son père est décédé en octobre dernier « mon papa est mort d’un cancer bronco-pulmonaire, reconnu en maladie professionnelle parce qu’il a été exposé pendant toute sa carrière. Il est décédé à 59 ans, il n’a pas pu profiter de sa retraite et je le vois, tous ses collègues qui sont venus aux obsèques étaient dans un état déplorable, tous se demandaient à quand notre tour, donc l’anxiété est là et je le vois non seulement du côté des collègues de mon père mais aussi du côté de ma mère qui fait partie des plaignants, elle ne veut plus passer d’examens médicaux de peur qu’on lui diagnostique quelque chose »

290 salariés de Baccarat réclament un préjudice d'anxiété © Radio France - Mohand Chibani

Aujourd'hui, on nous demande de réparer une émotion, l'avocat de la cristallerie de Baccarat

L’avocat de la cristallerie, ne conteste pas la dangerosité de l’amiante mais il estime que l’entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires dès lors que l’amiante fut interdite. "Aujourd'hui, on nous demande de réparer une émotion car la préjudice d'anxiété est bien une émotion"a-t-il plaidé.

Mais l’argument agace Bernard Leclerc, le président de l’ADDEVA 54, l’association de défense des victimes de l’amiante « _L’entreprise Baccarat est classée comme établissement exposé à l’amiante depuis 2014_, plus de 200 salariés ont pu partir grâce au plan amiante du gouvernement. Deuxième point, on ne devrait plus trouver de l’amiante dans l’entreprise depuis son interdiction, or, en 2015, nous en avons trouvé sur des outils utilisés par les salariés »

Ils réclament chacun 15 000 euros au titre du préjudice d’anxiété. La décision sera rendue le 16 février prochain.