Des salles de cours pour les étudiants en architecture de Nancy après l’effondrement de leur école

Depuis l'effondrement de l'école d'architecture à Nancy, lundi 22 mai, les étudiants n'ont plus accès à l'édifice pour des raisons de sécurité. Spontanément, plusieurs établissements se sont proposés pour accueillir les élèves en architecture. C'est le cas de l'EEIGM,une école d'ingénieure de Nancy.

Lundi 22 mai à Nancy, une façade de l'école d'architecture s'est effondré. Une analyse du bâtiment est en cours. Les premières conclusions de l'expertise seront rendues dans les prochains mois. Mais pour l'instant, l'édifice est verrouillé pour des raisons de sécurité. Il n'y a plus d'étudiants dans l'école. En attendant, une partie des 750 élèves ont été dispatchés dans plusieurs locaux pour continuer à suivre leurs cours et passer leurs examens dans les prochaines semaines. Spontanément, le jour même de l'effondrement, plusieurs établissements comme se sont proposés pour accueillir les élèves en architecture. L'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux ( EEIGM ) en fait partie. La cohabitation entre ingénieurs et architectes se passe sereinement.

Des établissements solidaires

Pour certains étudiants de l'école d'architecture, se repérer dans les locaux de l'école d'ingénieurs, ce n'est pas toujours évident. Certains étudiants se perdent comme Hugo et Mathieu, étudiants en architecture, qui se sont "trompés d'école". A côté, une autre école d'ingénieurs accueille aussi des élèves en architecture.

A l'EEIGM, dans un coin du foyer étudiant, des maquettes d'architectures sont stockées. Les futurs ingénieurs présents ce jour-là, s'amusent gentiment de la situation : "quand on voit le bâtiment de l'école d'architectes s'effondrer, on se demande s'ils sont bien formés finalement" blague Elliot, étudiant à l'école d'ingénieurs. Il se dit que "cela aurait très bien pu [leur] arriver" et ajoute " ici on les accueille à bras ouverts !"

Une maquette d'architecture sur le baby foot du foyer étudiant de l'école d'ingénieur © Radio France - Seina Baalouche

Accueillir les étudiants en architecture à bras ouverts c'est aussi ce que pense Brigitte Jamart, directrice de l'EEIGM, qui explique :

La scolarité s'est chargée de recenser toutes les salles qui pouvaient ne pas être utilisées par les étudiants de l'EEIGM et au fur et à mesure des disponibilités on a libéré des salles pour les étudiants en architecture. C'est la moindre des choses entres voisins !" - Brigitte Jamart - directrice de l'EEIGM

Lorenzo Diez, directeur de l'école d'architecture dans les locaux de l'EEIGM © Radio France - Seina Baalouche

Cette solidarité a touché Lorenzo Diez, directeur de l'école d'architecture, mais ne l'a pas surpris :

Au lendemain du sinistre on a eu beaucoup de témoignages de nos collègues d'autres écoles. Et on s'est rendu compte qu'en fait Nancy culturellement est une ville universitaire. Il y a une collection de facultés et de grandes écoles qui s'entraident. Une ville universitaire c'est aussi une culture universitaire y compris dans le soutien mutuel" Lorenzo Diez - directeur de l'école d'architecture de Nancy

Plusieurs établissements, comme l'EEIGM, le Musée des Beaux arts de Nancy, la MJC Bazin ou encore le Museum aquarium, proposent des locaux aux étudiants de l'école d'architecture.