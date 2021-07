Des sapeurs-pompiers agressés au cours d'une intervention quartier Montaury à Nîmes

Trois sapeurs-pompiers agressés ce jeudi vers 6h du matin, au cours d'une intervention dans un appartement situé quartier Montaury à Nîmes. Ils avaient été appelés par un homme âgé d'une trentaine d'années alors que sa compagne avait fait un malaise. Ils se sont vus signifier au total 13 jours d'interruption de travail. Des soldats du feu aguerris, très marqués psychologiquement par cet incident. Chaque année, on relève, 25 incidents de ce type en moyenne, qui font tous l'objet d'une plainte au pénal. "Ce n'est plus possible d'intervenir la boule au ventre" dit l'un d'entre eux, ces incidents sont "caractéristiques du délitement de notre société".

Une agression dans un quartier loin d'être sensible

Une banale intervention qui part en vrille. L'homme excédé par le temps mis par les pompiers, 10 minutes maximum, nous dit-on, agresse d'abord verbalement l'équipage, sans doute aux cent coups à cause de l'état de sa compagne, diabétique. Des mots, on en vient à la menace physique, un poing sera levé. La situation s'apaise. Peu de temps.

Une agression qui traduit bien l'état de délitement de notre société. Copier

L'équipage était-il au courant de son état d'énervement ?

Ce qu'ils ne font que très rarement, les sapeurs-pompiers durement rudoyés, acceptent que le trentenaire les accompagne dans l'ambulance. Nouvel incident tout aussi violent dans le sas des urgences de l'hôpital de Nîmes. Banale intervention, lourde conséquence. Agressés et SDIS ont porté plainte avec constitution de partie civile. Une enquête interne est ouverte pour déterminer si l'équipage a été informé de l'état d'excitation du trentenaire, visiblement très énervé lors de son appel.

Des plaintes ont été déposées

L'individu a été interpellé et placé en garde à vue. Il répondra ultérieurement de ses actes devant la justice. "Nous avons la chance d'avoir des forces de l'ordre et un parquet qui nous soutiennent" dit le colonel Jean-Michel Langlais, le patron des sapeurs pompiers gardois. Ses 3 hommes, sapeurs pompiers aguerris vont bien mais "restent très traumatisés après cette violence alors qu'ils viennent porter secours". SDIS 30 et agressés ont porté plainte avec constitution de partie civile.