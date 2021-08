Des sauveteurs agressés sur une plage à Anglet

Des maitres-nageurs sauveteurs ont été agressés sur la plage des Cavaliers à Anglet. Des faits survenus peu après 11 heures du matin ce dimanche alors qu'un groupe de personnes était installé sur le sable, musique à fond et bouteilles de bières à la main. Un premier MNS leur demande d'arrêter le tapage et de ranger l'alcool. À ce moment-là, trois hommes, des touristes portugais, lui tombent dessus et le rouent de coups. Un second MNS qui intervient est frappé à coups de ceinturon.

Ivres, les trois hommes prennent la fuite en voiture. Ils sont interpelés rapidement par les policiers et placés en garde à vue. Deux d'entre eux ont reconnu les faits. Le troisième homme n'a toujours pas été entendu car toujours sous l'emprise de l'alcool.