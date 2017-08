Des savonnettes de cannabis en feu à Grenoble

Les sapeurs-pompiers de Grenoble appelés pour un feu de broussailles ce jeudi ont fait une découverte assez rare : 15 savonnettes de résine de cannabis!

En période de canicule et de sécheresse chaque petit feu de buisson provoque rapidement un déplacement de pompiers. Ce jeudi vers 14h30 ceux de Grenoble ont été appelés pour un feu de broussailles dans le quartier Mistral, rue Docteur Greffier, mais plus qu'un buisson c'était en fait des savonnettes de résine de cannabis qui étaient en train de brûler. 15 savonnettes en tout!

Une savonnette, nommée ainsi en raison de sa forme, représente 100 grammes de résine de cannabis et la valeur marchande tourne - au bas mot - autour de 400 euros. Cette "matière" doit bien maintenant faire défaut à quelqu'un mais évidemment le propriétaire ne s'est pas présenté. On ignore encore pourquoi et comment ces savonnettes ont pris feu.