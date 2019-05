Des scientifiques amateurs berrichons à la recherche d'une partie de leur ballon sonde

Châteauroux, France

Le week-end dernier, des membres de "Nature Innov-Energies", association qui rassemble des scientfiques amateurs, ont lancé à Venesmes dans le Cher, un ballon sonde pour fêter les 50 ans de la mission Apollo 10. Le technicien de recherches Gilles Charles, qui travaille au labratoire GREMI de Bourges (Groupe de Recherches sur l’Energétique des Milieux Ionisés) explique : " Il s'agissait d'une mission d'intérêt scienfique et pédagogique. Le ballon est équipé de modules de prélèvements de température, de pression, d'hydrométrie, vitesse d'ascencion, vitesse des vents. Il y a aussi des modules scientfiques pour les prélèvements de gaz, d'ozone, micro-particules en suspension ou encore des mesures sur le rayonnement cosmique".

Le ballon était équipé d'une première caméra qui filmait et retransmettait des images en direct et une autre, une GoPro, qui filmait la nacelle en surplomb. Le ballon a atteint son point d'éclatement comme prévu aux bout de deux heures, le parachute s'est alors déployé comme prévu mais dans la descente, un petit anneau à cédé. Une partie a été retrouvée au sol mais sans le paracutte et le module GoPro qui tombés sur un autre secteur. L'ensemble se trouverait entre Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours et Loches en Indre et Loire, plus précisément dans un périmètre aux alentours des communes de Chédigny et Azay-sur-Indre. Les membres de l'association vont se lancer ce week-à la recherche des élèments égarés. Il s'agit donc d'un parachute blanc et jaune fluo et d'une caméra GoPro attachée à une petite plate-forme sur laquelle sont apposées des images d'astronautes. Si vous retrouvez cet ensemble, vous pouvez contacter Gilles Charles au 06.58.35.78.62

Zone supposée où le parachute et la GoPro se trouveraient - Gilles Charles

Les explications du scientfique Gilles Charles qui travaille au GREMI à Bourges (CNRS) Copier

La nacelle a été retrouvée dans cette position - Gilles Charles

Les éléments manquant du ballon sonde sont dans le rectangle jaune - Gilles Charles