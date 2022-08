Des scies retrouvées à la maison d'arrêt du Mans : FO demande une fouille générale de la prison

Mercredi 3 août, les pompiers sont intervenus à la maison d'arrêt des Croisettes, à Coulaines, près du Mans (Sarthe) pour éteindre un feu allumé volontairement par deux détenus sur un toit de l'établissement. L'incendie, rapidement maîtrisé, avait été déclenché pour protester contre l'inspection de la cellule de ces deux hommes après la découverte d'un projet d'évasion. Plusieurs objets dangereux ont été retrouvés. Le syndicat Force ouvrière des agents de la maison d'arrêt dit voir tous les jours arriver des objets interdits depuis l'extérieur et demande une fouille générale de la prison.

On craint pour nos vies - Arnaud Bailly, syndicat Force ouvrière de la maison d'arrêt

Selon FO, cinq lames de scie ainsi que deux scies électriques et des téléphones portables étaient cachés dans la cellule des deux détenus. Mais pour Arnaud Bailly, représentant du syndicat, il ne s'agit pas d'un fait isolé : "On sait qu'il y a des couteaux céramiques qui ont été introduits dans l'établissement, c'est quelque chose qui ne sonne pas au portique. On a aussi entendu parler de petites meuleuses sans fil. Il y a quelques mois, on a retrouvé un drone qui s'était écrasé au pied d'un mur. On craint pour nos vies".

Seule solution selon Arnaud Bailly : une fouille globale de l'établissement. "On ne peut pas se contenter de cibler la cellule de quelques meneurs. Mais la direction de l'administration pénitentiaire refuse et ne voit pas l'intérêt de fouiller un établissement complet".

Contactée ce jeudi 4 août par France Bleu Maine, la direction de l'administration pénitentiaire n'a pas encore donné suite à notre demande d'interview.