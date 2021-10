Appel à témoignages après deux séismes dans les Pyrénées

La terre a tremblé vendredi 8 et lundi 11 octobre dans les Pyrénées. Deux séismes de magnitude 3,8 et 3,9 sur l'échelle de Richter ont été enregistrés près d'Andorre et au niveau de la frontière franco-espagnole. France Séisme lance un appel à témoignages pour le premier.