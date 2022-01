Des serpents dangereux saisis chez un particulier dans le Sud Manche

Des serpents "particulièrement dangereux et potentiellement mortels" ont été saisis chez un particulier hier, vendredi 14 janvier, par la compagnie de gendarmerie d'Avranches.

La Gendarmerie indique que les serpents sont "particulièrement dangereux et potentiellement mortels."

Un mamba vert, deux vipères du Gabon, trois crotales, un cobra à lunettes et un boa arc-en-ciel, voilà ce qu'ont découvert les gendarmes de la compagnie d'Avranches hier, vendredi 14 janvier, chez un particulier du sud de la Manche. Des animaux détenus illégalement et qui sont "très dangereux et potentiellement mortels" indiquent les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il n'y a pas eu de victimes de ces serpents mais trois sapeurs-pompiers, un vétérinaire et un médecin urgentiste ont été mobilisés lors de l'opération. L'office français de la biodiversité était également sur place et les animaux ont été transportés vers un centre d'accueil spécialisé en Bretagne. La gendarmerie rappelle que "de trop nombreuses espèces animales sont malheureusement victimes d'un trafic international particulièrement lucratif" et que ce trafic se fait "au détriment de la biodiversité".