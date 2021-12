Des sets de table pour lutter contre la mortalité routière : l'idée de la préfecture du Finistère

Le bilan est lourd sur les routes du Finistère pour cette année 2021. Encore un drame ce jeudi, un mort dans un accident du côté de Plogonnec, à l'entrée nord de Quimper. Selon les derniers chiffres, on est à 42 morts depuis le début de l'année. C'est pire que l'année dernière : plus 20% de morts selon la préfecture du Finistère. Les conducteurs contrôlés affichent un taux d'alcool en moyenne à plus d'un 1 gramme 80. Rappelons que la limite, c'est 0,5, sans oublier la vitesse, et les stupéfiants.

Autre voyant au rouge, les accidents légers qui sont en hausse de plus de 20% : là aussi à cause de conduite à risque. Un phénomène qui s'est accentué cette année à cause des confinements et des restrictions expliquent les autorités. Résultat, relâchement général en Bretagne, l'une des régions les moins exemplaires de France. Enfin, dernier constat, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les très jeunes conducteurs qui sont si on peut dire, les plus dangereux sur la route. Ceux qui causent des accidents mortels ont en moyenne 34 ans.

Des sets de table en papier

Des indicateurs qui poussent la préfecture du Finistère à réagir : depuis lundi, 50 000 sets de tables sont distribués dans 50 restaurants du département. Sur ces sets de table en papier, des slogans : "pour que la soirée ne tourne pas au drame ? Prévoyez un Sam !", objectif, éviter de prendre le volant quand on a trop bu, également "quand on tient à quelqu'un, on le retient". Mais aussi rappeler les bons réflexes sur la route : bien voir, être vu, etc.

Cette nouvelle campagne se veut plus ludique et pédagogique. © Radio France - Marianne Naquet

Une initiative jugée peu efficace par certains clients du restaurant L'Atlantic à Concarneau, qui ont remarqué ce set de table mais n'ont pas regardé les graphiques, ou les quiz, idée des autorités pour que ce soit pédagogique. "Justement, c'est un peu infantilisant, on se croirait à l'école." Malgré tout, l'initiative reste louée : lutter contre l'alcool, responsable à lui seul de 40% des accidents dans le département.