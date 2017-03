"Des similitudes mais aussi des différences cruciales entre les disparus d'Orvault et l'affaire Dupont de Ligonnès"

La disparition de toute une famille à Orvault rappelle évidemment l'affaire Dupont de Ligonnès. Il y a des ressemblances, c'est vrai, mais aussi des différences très importantes selon jean-Marc Bloch, ancien commissaire de Police désormais installé à Pornic.

Dès le départ, tout le monde y a pensé. À commencer par les policiers qui ont inspecté le jardin de la maison et ceux des voisins. La disparition de la famille Troadec, à Orvault, Pascal, Brigitte et leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte, rappelle l'affaire Dupont de Ligonnès. En 2011, les corps de la femme de Xavier Dupont de Ligonnès et de leurs quatre enfants étaient découverts sous la terrasse de la maison familiale. Depuis, lui reste introuvable. À Orvault, ce sont les quatre membres de la famille qui sont portés disparus depuis le 16 février.

Il y a des points communes, mais les modes opératoires ne sont pas du tout les mêmes

"C'est vrai qu'il y a des points communs : la géographie (moins de quatre kilomètres d'écart entre les deux maisons, ndlr), le fait que ce soit deux familles qui disparaissent, ce qui marque beaucoup les esprits", explique Jean-Marc Bloch. Cet ancien commissaire de Police, désormais installé à Pornic, intervient dans l'émission "Non élucidé", sur France 2. Mais pour lui, on ne peut pas faire le rapprochement entre les deux. "Les modes opératoires ne sont pas du tout les mêmes : dans l'affaire Dupont de Ligonnès, on a affaire à quelque chose de très prémédité, aussi bien avant que la fuite, après, qui est très bien organisée. Alors que là, visiblement, les choses se sont faites très visiblement, sous le coup d'une impulsion sous le coup d'une colère. On voit bien que le sang est mal nettoyé, qu'il reste des traces partout dans la maison, la montre de la mère de famille est retrouvée cassée sous le lit... le 'ménage' entre guillemets est très mal fait."

L'enquête démarre 10 jours après la disparition, c'est long

Ce qui interpelle, aussi, dans cette affaire, c'est que toute la famille se soit volatilisée. "L'enquête démarre 10 jours après la disparition. C'est long. Quand les enquêteurs arrivent sur place, il y a déjà des éléments qui ont disparu de façon naturelle. Par exemple, si on fait intervenir un chien à l'extérieur, il y a peu de chances pour qu'on sente quoi que ce soit, certaines traces ont été nettoyées". Et ce n'est pas la seule chose qui complique l'enquête : "d'habitude, on commence toujours par interroger les proches. Or, là, tout le monde a disparu. En plus, c'était une famille très discrète et les voisins les connaissent très peu".

Les enquêteurs en savent sans doute beaucoup plus que vous et moi

Vu de l'extérieur, l'enquête semble progresser lentement. Normal pour Jean-Marc Bloch : "Au départ, beaucoup d'hypothèses sont envisagées : crime intra-familial, intervention d'un personne extérieur. Et puis, petit à petit, il y a des axes qui se dessinent plus que d'autres, des portes qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment... C'est probablement ce qui est en train de se passer. Et il est certain que les enquêteurs, le procureur de la République et maintenant le juge d'instruction en savent plus que vous et moi".