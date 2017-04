Des sites Internet de voyages trompeurs

Les sites de réservation de voyages en ligne sont dans le viseur de la Commission européenne. Et pour cause deux tiers d’entre eux entretiennent le plus grand flou sur les prix finaux réels selon l'enquête coordonnée par la Commission.

Comme trois citoyens européens sur quatre, vous les utilisez peut-être pour réserver une voiture de location, un hôtel ou un billet d’avion. Vous avez certainement constaté des dysfonctionnements sur ces sites de réservation en ligne. Le prix affiché au départ de la procédure n’est pas le même que le prix final. Les offres promotionnelles pour telle ou telle destination ne sont, au final, pas disponibles. A la suite de nombreuses plaintes de consommateurs, la Commission européenne a décidé de lancer une enquête.

Les principaux résultats de l'enquête européenne

Sur les 352 sites contrôlés, 235, c’est-à-dire deux sites sur trois, présentent des irrégularités. Une pratique courante consiste à proposer des prix réduits qui ne sont en fait accessibles qu’aux détenteurs de cartes de paiement très peu répandues. Ce genre de mécanisme trompent le consommateur, faussent les résultats et donc la concurrence. Ils sont contraires à la législation européenne en matière de protection des consommateurs qui impose la plus grande transparence au niveau des prix.

Les recours possibles

Les pays européens vont maintenant demander aux entreprises concernées de faire le nécessaire pour se conformer à la législation. Ce qu’a déjà fait la France. Des poursuites ont été engagées par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à l’encontre des sites www.govoyages.fr ou www.travel2be.fr, avec à la clé, des amendes administratives si rien n’est modifié.