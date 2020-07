"Des situations intolérables" : le maire d'Arcachon demande des moyens pour la police municipale

Yves Foulon, le patron du parti Les Républicains en Gironde, fait partie des dix-huit maires ayant signé une tribune dans le JDD. Ce dimanche, au lendemain de la présentation par le Premier ministre d'un plan pour renforcer la sécurité en France, ces maires de droite réclament l'extension des pouvoirs de leur police municipale. Elle doit être expérimentée à Nice mais certains maires comme Yves Foulon à Arcachon espèrent voir la mesure étendue à leurs communes. "Cet appel dans le JDD a vocation à se diffuser auprès des autres maires de France" précise Yves Foulon.

On veut avoir la capacité d'apporter une réponse avec la police municipale

"Nous voulons dire au gouvernement que nous sommes confrontés à des situations intolérables sur nos territoires" explique Yves Foulon. Le maire d'Arcachon dit observer une délinquance particulièrement importante l'été sur sa commune. "L'été et les weekends, notre population est plus importante et le nombre entraîne des délinquances que nous n'avons pas l'hiver. Des rassemblements sur la plage, qui créent des troubles à l'ordre public. On veut avoir la capacité d'y apporter une réponse avec la police municipale, sans faire forcément appel à la police nationale."

Une demande pour procéder aux contrôles d'identité

Quels pouvoirs supplémentaires Yves Foulon et les 17 maires signataires demandent-il pour la police municipale ? "La police municipale n'a pas les moyens juridiques et judiciaires : on demande à ce qu'ils soient donnés aux polices qui sont volontaires. Par exemple, le droit de faire des contrôles d'identité, qui sont utiles pour le maintien de l'ordre public. La police municipale n'a pas non plus le droit de faire des interpellations, on voudrait qu'elle ait le droit d'y procéder."