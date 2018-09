Des solutions de relogement pour des familles de migrants qui dormaient sous des tentes à Reims

Par Aurélie Jacquand, France Bleu Champagne-Ardenne

Deux familles qui vivaient à Reims sous des tentes depuis plus d'un mois et demi ont appris qu'elles allaient être relogées. La Préfecture de la Marne leur a trouvé des appartements, à Verdun et en Auvergne. Pour les autres, une audience doit avoir lieu ce vendredi au tribunal administratif.