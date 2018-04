L'association Anticor 54 apporte de nouveaux éléments qui intéressent la justice, six ans après la mise en examen d'un responsable lorrain du syndicat chrétien pour abus de confiance et escroquerie.

Nancy, France

Plus de 15 000 euros de salaire mensuel... "Est-ce bien moral pour un dirigeant de la CFTC ?", interroge avec malice une source proche du dossier. Si l'affaire jette une ombre sur les activités du syndicat chrétien en Meurthe-et-Moselle, c'est qu'il n'est pas seulement question de morale. Des témoignages et une plainte de la sécurité sociale alourdissent le dossier.

Les premiers soupçons remontent à 2012. A cette époque, Patrick Del Grande, dirigeant de la fédération CFTC du Bâtiment en Meurthe-et-Moselle, est mis en examen pour "abus de confiance et escroquerie". Depuis, rien de neuf. Le dirigeant syndical, décoré de la Légion d'Honneur en 2009, est alors soupçonné d'avoir favorisé une adjointe. Tous deux auraient profité de leur mandat syndical dans différentes instances sociales qui payent les heures de délégations.

Une instruction judiciaire relancée ?

Six ans après, l'association Anticor a rassemblé les récits de plusieurs employés du syndicat en Meurthe-et-Moselle. Ces témoignages, parfois écrits et détaillés, évoquent des emplois présumés fictifs et des pratiques étranges à la CFTC. Certaines personnes ont même déclaré avoir peur des représailles.

La CPAM a porté plainte, affirme Marcel Claude, délégué de l'association Anticor en Meurthe-et-Moselle. La Sécurité sociale a tiqué devant les montants exorbitants des indemnités réclamées par le syndicat pour les heures de délégation de ses mandataires.

Le dossier semble pris au sérieux par le procureur de la République de Nancy, qui "a demandé à une juge d'instruction de suivre notre signalement", explique le responsable de l'association de lutte contre la corruption.

Tout en restant prudent, Marcel Claude s'étonne que l'instruction judiciaire ait tardé si longtemps : "Ce que souhaite Anticor maintenant, c'est que les témoins soient entendus et que la justice fasse la lumière sur ce qui me semble être une affaire très grave".

Le Canard Enchaîné de ce mercredi 11 avril 2018 évoque aussi l'affaire, avec ce titre : "Mandats en or à la CFTC". Du côté du syndicat chrétien, le seul commentaire est un silence de cathédrale...