Des soupçons d'escroquerie immobilière au château de Tancarville

Tancarville, France

"Le château ne passera pas encore trois ou quatre hivers. Il y a des choses qui vont s'effondrer", affirme Jean-Loup Diviné, président de l'association des amis du château de Tancarville. Le constat est clair : le site historique continue de se dégrader d'année en année. L'absence de travaux fragilise des parties de l'édifice. "La pluie s'infiltre, l'hiver ça gèle. Bientôt, il ne va rester que des ruines", se lamente ce passionné d'histoire.

Déjà, des pierres tombent à l'intérieur du château. L'accès au site est donc strictement interdit. Un arrêté municipal a été pris par le maire. "Il y a des pierres qui tombent vers le contre-bas où se trouve un parking de co-voiturage", précise David Sablin. "Quid s'il se passe quelque chose ? Eh bien, les propriétaires prendront leurs responsabilités", tranche le maire de Tancarville.

Toujours pas de travaux six ans après

Lui, comme l'ensemble de la commune, avait accueilli avec espoir le projet porté par de nombreux investisseurs, et notamment des footballeurs. L'idée était de créer 19 logements de standing dans l'enceinte du château de Tancarville. En 2013, le site est racheté. Mais six ans après, toujours rien. Pas de travaux. Aujourd'hui, certains footballeurs se disent victimes d'une escroquerie, comme l'indiquent nos confrères de L'Équipe. Ce n'est pas faute de les avoir alertés, assure le maire de Tancarville. "Les courriers recommandés envoyés nous sont revenus en mairie à chaque fois. Quand on investit quelque part, a minima on s'interroge et on s'intéresse au lieu. _Je ne sais même pas s'ils savent où est le château de Tancarville_", s'agace David Sablin.

Très honnêtement, je m'en fiche que ces footballeurs se soient faits avoir sur le plan financier. Je ne vais pas les plaindre", David Sablin

Des barrières installées en contrebas du château de Tancarville. Des pierres menacent de tomber sur ce parking qui sert de station de co-voiturage © Radio France - Jérôme Collin

Encore un espoir ?

Jean-Loup Diviné veut croire à la concrétisation du projet. "C'est notre dernière chance. L'État ne peut plus prendre en charge de tels travaux. _Ces gens, ce ne sont pas des mécènes, ils font du placement. Mais c'est la seule solution qui existe pour sauver les vieilles pierres_", considère le président de l'association des amis du château de Tancarville. Le maire est moins optimiste. Mais il l'assure : il a tout fait en son pouvoir pour faciliter la réalisation du projet.