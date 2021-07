Des souvenirs et des larmes à la marche en hommage aux quatre garçons morts à Amfreville-sous-les-Monts

Plus de six cents personnes se sont rassemblées, samedi 31 juillet, à Amfreville-sous-les-Monts (Eure) pour rendre hommage aux quatre jeunes garçons décédés dans un accident de voiture. Une marche blanche s'est tenue entre le lieu de l'accident et Pitres, où habitaient trois des victimes.

Les visages et les prénoms de Raphaël, Léo, Adil et Melvin s'affichent sur les tee-shirts blancs. Samedi 31 juillet, plus de six cents personnes ont tenu à rendre hommage aux quatre garçons de 16 ans décédés dans un accident de voiture, dans la nuit du 23 au 24 juillet.

Voisins, anciens camarades de classe, simples habitants. Les horizons sont variés mais tous expriment la même émotion et la même tristesse face à ce drame. "Je suis enseignante à l'école du Manoir, témoigne une des participantes. J'ai eu les petits en classe donc forcément je devais être là en leur mémoire et pour soutenir les familles."

Des fleurs blanches, les visages sur des tee-shirts

Les familles ont déposé tour à tour des fleurs blanches sur les lieux de l'accident, à Amfreville-sous-les-Monts. Elles se sont pris dans les bras, des larmes ont coulé. Mais elles sont quand même parvenues à prendre la tête de la marche blanche qui a rallié la commune de Pitres.

Les familles et des anonymes ont déposé des fleurs blanches à l'endroit de l'accident à Amfreville-sous-les-Monts, samedi 31 juillet 2021. © Radio France - Théo Boscher

Martine fait partie de la famille de Léo : "C'est atroce, souffle-t-elle. Il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Mes nièces ont perdu un de leurs cousins et cela nous est déjà arrivé il y a quelques années alors on comprend la tristesse et pourquoi c'est important d'être ici."

Penser à toutes les victimes

Chacun a un souvenir des quatre victimes. Le fils de Nicolas, par exemple jouait au football à Pitres avec trois des garçons. Il se rappelle des matchs et des déplacements en compétition. Mais il dit qu'il est présent pour "toutes" les victimes, y compris les deux jeunes de 17 et 18 ans qui ont survécu. Ce dernier, le conducteur, avait un taux d'alcool dans le sang de 1,76 gramme par litre de sang trois heures après les faits.

"Il faut penser aux six familles, insiste Nicolas. On a un sentiment très partagé et très bizarre entre ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là. C'est d'une si grande tristesse, on ne devrait pas avoir à vivre des moments comme ça." La marche jusqu'à Pitres s'est déroulée dans un silence de plomb.

Des livres de condoléances sont ouverts dans les mairies de Pitres et du Manoir.