Des spécialistes du vol dans les hôtels interpellés par la police de Poitiers

On les surnomme les rats d’hôtel. Ces voleurs dont la cible les hôtels et leurs clients. La cellule anti-cambriolage de Poitiers a réussi à mettre fin au manège d'un trio de voleurs qui avaient sévi la semaine dernière dans deux hôtels de Poitiers.

Poitiers, France

L’enquête débute le 14 janvier dernier. Des employés de l'hôtel restaurant "Les Archives" de Poitiers découvrent que leur établissement a été cambriolé. Un coffre-fort contenant 6500 euros a disparu. La même nuit, un autre hôtel dans le quartier de la gare, est lui aussi victime. Là c'est le portefeuille d'un client endormi qui s'est envolé.

L'aide précieuse de la vidéo-surveillance

En visionnant les images captées par les caméras des deux hôtels, les enquêteurs découvrent qu'il s'agit de la même équipe. Un homme et deux femmes. Un trio qui est rapidement identifié. Habitant la région parisienne, ils sont soupçonnés d'avoir commis des vols dans de nombreux hôtels et restaurants sur toute la France.

Interpellés à la Rochelle

Âgés de 29, 31 et 39 ans, ils vont être repérés à la Rochelle et cueillis à leur sortie d'un hôtel mardi dernier. Rapatriés à Poitiers et placés en garde à vue, le trio nie avoir commis de quelconques vols. Mais les preuves semblent irréfutables. Du coup ces trois individus doivent comparaitre ce vendredi selon la formule de la comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Poitiers.