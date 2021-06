Des stages pour aider les primo-délinquants Biterrois à ne plus consommer de stupéfiants

Le tribunal de Béziers vient de signer une convention avec la PJJ et l'association Episode, pour intervenir auprès des jeunes primo-délinquants afin de les sensibiliser aux risques de la consommation de stupéfiants. Il s'agit de leur donner une chance et leur éviter de se retrouver devant un juge

La justice se dote d'un nouvel arsenal à Béziers dans l'Hérault pour faire baisser la consommation de stupéfiants chez les mineurs. Pour leur éviter de se retrouver devant le juge pour enfants, les primo-délinquants pourront désormais participer à un stage de sensibilisation d'une durée de deux jours.

Ces stages sont déjà proposés dans d’autres juridictions à des jeunes souffrants d’addiction. Le Biterrois ne possédait pas d'un tel dispositif pour mineurs Cette mise en place était une volonté du procureur Raphael Balland à son arrivée en 2019.

"Il s'agit de faire prendre conscience aux mineurs qui ont des difficultés d'usage de stupéfiants, et qui commencent à entrer dans une forme d'addiction, des difficultés d'ordre sanitaire, des problèmes de santé ou tout simplement pour eux-mêmes, des problèmes sociaux pour eux-mêmes et leurs familles et des problèmes de scolarisation, etc. D'une manière générale, il s'agit de faire comprendre que l'addiction, c'est une forme d'emprisonnement à tous ces niveaux-là."

Une convention a été signée ce jeudi22 mai entre le tribunal, la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) et l'association Episode. Cette structure, installée à Béziers, a pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux problèmes du mal-être des jeunes et des addictions sur Béziers et l'ouest-Hérault (Agde, Pézenas, Bédarieux et Hauts-cantons).

Signature de convention au tribunal de Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Ces stages s'adressent aux mineurs à partir de 13 ans lorsqu'il s'agira d'un stage ordonné dans le cadre d'une peine et à des enfants plus jeunes s'il s'agit d'une alternative aux poursuites (classement sous condition d'effectuer ce stage).

"Évidemment, ce stage n'est proposé qu'une seule fois. S'il ne saisit pas cette chance, tant pis. Il faut laisser la place pour les autres."

Raphaël Balland, procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Béziers Copier

Les mineurs sont accompagnés par des éducateurs, psychologues et autres professionnels de santé. L'idée est de réduire les risques et agir en amont par de la prévention.

Antonia Dandé, la directrice de l'association Episode à Béziers Copier

"Ces stages sont portés par la protection judiciaire de la jeunesse, donc il y a des éducateurs de la PJJ qui sont là sur le volet éducatif'' dixit Antonia Dandé, la directrice de l'association Episode."

"Ils nous sollicitent, nous, nos intervenants, psychologues ou éducateurs spécialisés, pour apporter le volet prise en charge et repérage des problématiques liées aux addictions. L'idée, c'est qu'on accompagne la démarche pédagogique et éducative des éducateurs de la PJJ en sensibilisant les jeunes à la problématique des addictions, en essayant de ne surtout pas être sur un volet moralisateur qui est contre-productif, mais en étant plutôt sur un repérage des pratiques. Une discussion ouverte, un échange par les paires. C'est une forte plus-value de ce type de stage, c'est-à-dire un accompagnement individuel."

Une intervention différente qu’auprès d'un adulte

"C'est différent parce que ce sont des jeunes en construction. C'est différent aussi car le poids de la famille n'est pas le même. On ne peut pas accompagner la question de l'addiction auprès d'un jeune sans tenir compte de la situation. Les déterminants sociaux, familiaux, socio-éducatifs sont aussi importants aussi dans les prises de produits de consommation. On tient compte de cet aspect des choses, donc c'est différent. Agir en amont, c'est faire de la prévention et faire de la prévention, c'est surtout agir sur les déterminants psychosociaux.

Comment faire pour donner envie à un jeune de ne pas consommer de stupéfiants, lui démontrer qu'il peut trouver du plaisir ailleurs que dans une consommation ? Nous, on aide juste à faire émerger cette reconnaissance de cette ressource-là. Et plus on agit en amont, et plus on facilite la reconnaissance de la confiance en soi, de l'estime de soi, plus on l'aide à se projeter dans l'avenir, on sait alors qu'il lui sera plus facile de dire non à des comportements à risques qui peuvent avoir des conséquences sur lui."