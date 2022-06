Des stagiaires de la police municipale suspendus après des accusations de blackface à Poitiers

A l'origine d'un blackface à Poitiers, des policiers municipaux en formation. Il y a un mois, une vidéo a été publiée, faisant le tour des réseaux sociaux, sur laquelle on y voit une cliente d'un restaurant poitevin, dansant le visage grimé en noir devant des collègues. Depuis le restaurateur fait l'objet de menaces de mort et a perdu 80% de son chiffre d'affaires.

Des futurs policiers suspendus

Il s'agit en réalité de futurs policiers municipaux en stage pendant quelques mois à Poitiers, au Centre de Formation Publique Territoriale. La direction de l'établissement condamne l'attitude des fonctionnaires. Leur formation a été dans la foulée suspendue temporairement. Un courrier a été également adressé aux collectivités qui les emploient pour les informer de leur comportement. "Il appartient par la suite aux collectivités de titulariser ou non ces fonctionnaires" explique Didier Mercier-Lachapelle

Le centre de formation ne prendra pas d'autres sanctions estimant que les faits commis l'ont été en dehors du temps de formation, une façon de se dédouaner pour l'établissement. Aucune poursuite n'a été engagée pour l'instant contre ces personnes de la promotion 16.

Un écusson portant les inscriptions "Police Municipale Promo 16- 2022" retrouvé le 18 mai lors de la soirée au cœur de la polémique. © Radio France - Sarah D'hers

Après la soirée, le restaurateur poitevin assure même qu'on lui a intimé l'ordre de ne rien dire. On m'a demandé par SMS de ne rien dire, et des policiers municipaux en formation à Poitiers m'ont pris à partie lors de la fête de la musique", explique-t-il. "Ils m'ont demandé d'arrêter de parler aux médias parce que ça créait une polémique et qu'il ne fallait pas que je parle de tout ça."

Le restaurateur accuse une autre promotion de stagiaires de l'avoir menacé lors de la Fête de la Musique à Poitiers pour avoir médiatisé l'affaire. Le centre de formation ne serait pas au courant.