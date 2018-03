Paris, France

Le gouvernement avait jusqu'à fin mars, donc hier samedi 31, pour remettre à la Commission européenne son plan d'action environnemental. Car la France est, avec huit autres pays de l'Union, menacée d'être renvoyée devant la justice européenne en raison de dépassement du seuil toléré, dans les particules fines et le dioxyde d'azote.

C'est donc ce samedi qu'un collectif francilien, créé il y a 4 mois, le collectif "Respir'action", regroupant des associations franciliennes de lutte contre la pollution de l'air (Amis de la Terre, Alternatives à Paris, Paris sans voiture, Paris en selle, Vélorution, Réseau action climat, etc) a décidé de mener une action symbolique et originale pour éveiller les esprits et dénoncer l'inaction des pouvoirs publics : une trentaine de militants ont apposé des masques de chirurgien sur une centaine de statues dans la capitale (notamment à Montmartre, au Louvre, au Musée d'Orsay ou encore au Trocadéro) avant de se regrouper place de la Concorde.

Le collectif Respiraction a déployé des banderoles pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au problème de la qualité de l'air © Radio France - Nathalie Doménégo

"Respirer tue", "Nous n'en poumons plus", "Non à la respiration alternée", disaient leurs pancartes. Ces associations réclament dans un communiqué "une politique de transports sans enfumage". "Les collectivités locales doivent urgemment redresser la barre", et "le gouvernement doit rectifier le tir avec la future loi sur les transports", ont-elles écrit.