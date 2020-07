Des structures culturelles béarnaises et bigourdanes écrivent au gouvernement

Si vous ne pouvez toujours pas retourner danser en discothèque, vous ne pouvez pas non plus écouter un concert debout, dans une salle close. Après plus de quatre mois d'arrêt, les salles qui programment des concerts debout n'ont aucune idée de la date de reprise. "Nous [...] réclamons depuis plusieurs semaines un positionnement de votre part quant à une possible échéance", écrivent 1.500 structures culturelles signataires d'une lettre ouverte, adressée au gouvernement.

Cette lettre, publiée ce jeudi, est signée par quatre entités béarnaises et bigourdanes : la salle de concert L'Alamzic (Bagnères-de-Bigorre), le Big Bag Festival (Bagnères-de-Bigorre), le label Pagans (Jurançon), la compagnie Hart Brut (Pau) et la scène de musiques actuelles Ampli (Billère).

Ces structures avancent dans le brouillard. À l'association Ampli, à Billère, une partie des 50 concerts annuels a été reprogrammée à l'automne. La scène de musiques actuelles tourne au ralenti. "Nous avons rouvert les studios de répétition, précise le directeur Olivier Péters, mais notre capacité d'accueil est de seulement 40%."

Nous avons perdu un tiers de nos recettes.

— Olivier Péters, directeur d'Ampli, à Billère

Les subventions de l'association sont maintenues pour l'année 2020. Une partie des 8 emplois devrait être maintenue.

Il faut nous dire quelque chose. Le pire, c'est de ne rien savoir.

