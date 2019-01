La députée Cendra Motin reçoit des "stylos rouges", ces enseignants en colère

Isère, France

Alors que les "gilets jaunes" manifestaient dans la rue samedi 19 janvier, des "stylos rouges" ont, eux, décidé de passer par la députée de la sixième circonscription de l'Isère plutôt que par la rue pour faire entendre leurs revendications.

A Morestel dans la permanence de la députée LREM Cendra Motin, se trouvait un directeur d'école, deux enseignants dans l’élémentaire et un en lycée privé. C'est la spécificité des "stylos rouges", ce mouvement regroupant des enseignants en colère : "Contrairement aux syndicats, c'est un mouvement qui englobe tout le monde" explique Pascal Chiritian, directeur de l'école de Saint-Savin et administrateur du groupe Facebook de l'académie de Grenoble : "et c'est sûrement ce qui fait son succès, avec _66 000 membres en France, et 800 dans l'académie de Grenoble_."

Pour les "stylos rouges", l'image des enseignants se dégrade de plus en plus

En effet le problème concerne tout les enseignants, puisqu'il s'agit là de questions de reconnaissance, de salaire, et de conditions de travail. Quatre "stylos rouges" isérois sont donc allé à la rencontre de la députée pour une discussion de deux heures. C'est la deuxième fois que l'élue reçoit des enseignants membres de ce mouvement, puisque ces derniers lui avaient déjà écrit des lettres dans lesquelles ils racontaient leur quotidien, suite aux propos de Cendra Motin sur BFMTV en décembre, à propos de nombre d'heures par semaine des enseignants. Ces derniers déplorent le fait que le "travail invisible", c'est à dire le travail hors classe (de préparation des cours ou de réunions par exemple) ne soit pas plus reconnu.

En Isère, les "stylos rouges" n'ont pas choisi la rue pour se faire entendre mais la politique. © Maxppp - (photo d'illustration)

Au delà des revendications salariales (les enseignants français sont "parmi les plus mal payés dans l'Union Européenne" selon Pascal Chiritian), les "stylos rouges" isérois déplorent également l'image des enseignants qui se dégrade, et la pression qu'ils peuvent subir, de la part de certains parents d'élèves par exemple. "Il y a un vrai malaise vis-à-vis de notre profession. On vit mal cette situation. Il y a la question du salaire, mais au delà, on a toujours l'impression de devoir se justifier, de montrer qu'on a une vrai légitimité. On doit être soutenus par notre hiérarchie et par les politiques, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui." explique Pascal Chiritian.

La députée de la majorité transmettra ces revendications au ministre de l'éducation

Après deux heures d'entretien, la députée Cendra Motin affirme : "Je vais travailler avec mes collègues de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Sur ces questions de reconnaissance et de temps de travail, je vais écouter leurs expertises et propositions. _On va également travailler sur le texte de loi de l'école de la confiance, qui arrive dans les semaines à venir. Il faut qu'on aide les professeurs à retrouver cette reconnaissance et ce respect._" Elle transmettra également le bilan de cet entretien à Jean-Michel Blanquer, qui, dit-elle, était au courant de ce rendez-vous avec les "stylos rouges".