Des surveillants agressés à la maison centrale de Saint-Maur

Le syndicat FO Pénitentiaire ne cache pas sa colère dans un communiqué. Il relate une agression violente qui aurait eu lieu dimanche à la maison centrale de Saint-Maur. Le syndicat appelle à un débrayage ce lundi matin pour exprimer la colère du personnel. Trois surveillants pénitentiaires auraient été agressés par un détenu. L'homme aurait d'abord lancé de l'urine au visage des agents au moment de la promenade. Le détenu est placé au quartier disciplinaire.

C'est là que la situation dégénère encore. L'homme se jette sur les agents, leur porte des coups et essaie d'arracher les casques et le bouclier des surveillants pour les frapper avec. FO évoque un "déferlement de haine et une rage extrême". Selon le syndicat, trois agents ont été blessés : deux jours d'ITT pour deux surveillants et une fracture du pouce pour le troisième.