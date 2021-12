Des surveillants de la maison d'arrêt de Nice en colère contre les agressions de détenus

Une vingtaine de surveillants de la maison d'arrêt de Nice sont mobilisés depuis le lever du jour ce lundi devant la prison. Ils bloquent l'accès afin de dénoncer les agressions dont ont été victimes les agents ces derniers jours et souhaitent alerter leur hiérarchie.

Une vingtaine de surveillants de la maison d'arrêt de Nice bloquent l'entrée de l'établissement ce lundi matin à l'appel de trois syndicats (FAP Unsa Justice, CFTC et FO). Ils protestent contre plusieurs agressions dont ils ont fait l'objet ces derniers jours : deux agents se sont faits cracher dessus la semaine dernière, et vendredi, ce sont trois surveillants qui ont reçu des coups de poing et de tête de la part d'un détenu. Ils ont été conduits à l'hôpital.

Les surveillants alertent leur hiérarchie régionale et nationale "sur les difficultés d’exercer leur métiers en toute sérénité." Le personnel pénitentiaire demande à l'autorité judiciaire que les auteurs soient sanctionnés à la hauteur du préjudice subi par les victimes.