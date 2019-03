Des surveillants de la prison d'Alençon "gazés" par les forces de l'ordre

Alençon, France

Une centaine de surveillants du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe (Orne) bloquaient l'entrée de la prison ce jeudi matin 7 mars lorsqu'ils ont été "délogés" à 9h30 par les forces de l'ordre. Les gendarmes mobiles ont utilisé des gaz lacrymogènes pour permettre d'acheminer à l'intérieur de l'établissement 300 baguettes de pain. Selon le syndicat FO, les échanges ont été "nourris" et un surveillant, victime d'un malaise, a été pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital.

La prison d'Alençon, une des plus sécurisées de France, a été l'objet d'une attaque qualifiée de "terroriste" par Nicole Belloubet , la ministre de la justice. Un détenu et sa compagne ont poignardé et blessé brièvement deux surveillants. Lors de l'assaut, donné en soirée par les forces de l'ordre, la compagne du détenu a été mortellement blessée. Depuis, les personnels pénitentiaires, qui réclament plus de moyens pour lutter contre les agressions quotidiennes dont ils font l'objet, bloquent l'entrée de cette prison.