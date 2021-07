Des surveillants de la prison de Tarascon visés par des menaces

Des impacts de balles, une douille et un mot de menace visant clairement un membre de la direction et le personnel pénitentiaire ont été retrouvés à l'entrée du centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône) dans la nuit de jeudi à vendredi. Un incident dénoncé par le syndicat FO.

Le syndicat SLP - Force Ouvrière dénonce des "menaces" et des "intimidations". Une ou plusieurs personnes ont pénétré dans le domaine pénitentiaire de la prison de Tarascon, c'est-à-dire dans la zone entre la rue et l'entrée principale du centre de détention, dans la nuit de jeudi à vendredi. Une "intrusion" selon FO puisque personne n'est sensé être là pendant la nuit.

Sur la vidéo-surveillance, on voit au moins un homme tirer un coup de feu. Des impacts et une douille ont été retrouvés à l'entrée de la prison, ainsi qu'un mot de menace visant clairement un membre de la direction et les surveillants. Une enquête a été ouverte.

Un blocage ce samedi matin

A l'appel du syndicat, plusieurs surveillants ont bloqué l'entrée du centre de détention ce samedi matin, entre 6h et 8h, et ont pris leur service en retard.

Ils réclament la pose de caméras à l'entrée du domaine et sur le parking du personnel, et une barrière pour empêcher les entrées dans cette zone.