Depuis quelques jours, les surveillants pénitentiaires de la prison d'Alençon-Condé-sur-Sarthe dans l'Orne manifestent leur colère. Jeudi, une journée "prison morte" a été organisée pour réclamer plus de sécurité face à des détenus toujours plus dangereux.

Condé-sur-Sarthe, France

"Des insultes, des crachats, des jets d'excréments". Les surveillants de la prison d'Alençon-Condé-sur-Sarthe bloquent l'entrée jeudi pour dénoncer ce quotidien rythmé par la violence, les agressions et le manque critique de moyens pour pouvoir se protéger. Les mouvements dans les autres prisons de France après l'agression de surveillants à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) et les propositions réservées à cette prison par Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, ont mis le feu aux poudres.

"On est sacrifié"

"Condé, c'est la prison jumelle de Vendin, nous aussi on veut plus de moyens", réclame Alassanne Sall, surveillant et secrétaire local Force ouvrière, après les propositions concrètes accordées à la prison du Pas-de-Calais par la Garde des Sceaux. Jumelle car la prison de l'Orne est elle aussi ultra-sécurisée et accueille des détenus particulièrement dangereux.

"Il manque des hommes, les 219 surveillants de la prison font tous au moins cinquante heures supplémentaires par mois, ils sont épuisés moralement", jure le syndicaliste.

ECOUTEZ - Reportage aux côtés des surveillants de la prison d'Alençon-Condé-sur-Sarthe Copier

Des détenus de retour de Syrie ou d'Irak bientôt accueillis à Condé

En plus des conditions de travail qui se détériorent d'après les surveillants, il y a la crainte de l'arrivée de quarante détenus radicalisés. Beaucoup ont combattu en Syrie ou en Irak et seront incarcérés au printemps dans le quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) d'Alençon-Condé.

"Ces hommes ont tué, ont égorgé (...) quand ils verront notre règlement, ils vont nous rire au nez, avec notre seul sifflet dans la poche en guise de dissuasion", assure Yann qui côtoie les détenus les plus dangereux à l'isolement et dans le quartier disciplinaire de la prison.

Mouvement reconduit vendredi

Après l'échec des discussions avec la direction régionale, les surveillants pénitentiaires reconduisent le blocage des entrées et des sorties de la prison d'Alençon-Condé vendredi dès 6 heures du matin.

Une journée particulièrement sensible puisque c'est jour de parloir, "les prisonniers à l'intérieur qui attendent depuis des jours voire des semaines de voir leurs proches pourraient s'en prendre aux surveillants restés à l'intérieur", craint Alassanne Sall, délégué FO.